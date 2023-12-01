Жіноча збірна України програла Іспанії на ЧС з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Іспанії з рахунком 32:20. Українки поступились суперницям в обох таймах. Відзначимо, що наша збірна виступає на ЧС вперше за 14 років.

Суперниці України по групі - Бразилія, Іспанія і Казахстан. Для виходу в основний груповий етап наша команда має потрапити у трійку кращих команд свого квартету.

Після 2-х матчів Україна має 0 балів і ділить третю-четверту позицію з Казахстаном. Лідирують Іспанія та Бразилія, у них по 6 очок.

У другому турі ЧС збірна України зустрінеться з іспанками, поєдинок пройде 1 грудня.

Чемпіонат світу з гандболу (Жінки)

Попередній раунд

2-й тур. Група G

1 грудня

Іспанія – Україна 32:20