Жіноча збірна України програла Іспанії на ЧС з гандболу
У п'ятницю, 1 грудня, жіноча збірна України з гандболу поступилась Іспанії на чемпіонаті світу-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Іспанії з рахунком 32:20. Українки поступились суперницям в обох таймах. Відзначимо, що наша збірна виступає на ЧС вперше за 14 років.
Суперниці України по групі - Бразилія, Іспанія і Казахстан. Для виходу в основний груповий етап наша команда має потрапити у трійку кращих команд свого квартету.
Після 2-х матчів Україна має 0 балів і ділить третю-четверту позицію з Казахстаном. Лідирують Іспанія та Бразилія, у них по 6 очок.
У другому турі ЧС збірна України зустрінеться з іспанками, поєдинок пройде 1 грудня.
Чемпіонат світу з гандболу (Жінки)
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2-й тур. Група G
1 грудня
Іспанія – Україна 32:20
- У середу, 29 листопада, жіноча збірна України з гандболу невдало розпочала виступи на чемпіонаті світу-2023.
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