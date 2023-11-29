Україна програла Бразилії на старті ЧС з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Бразилії з рахунком 35:20. Українки поступились суперницям в обох таймах. Відзначимо, що наша збірна виступає на ЧС вперше за 14 років, а бразилійки вигравали турнір у 2013-му.

Суперниці України по групі - Бразилія, Іспанія і Казахстан. Для виходу в основний груповий етап наша команда має потрапити у трійку кращих команд свого квартету.

У другому турі ЧС збірна України зустрінеться з іспанками, поєдинок пройде 1 грудня.

Чемпіонат світу з гандболу (Жінки)

Попередній раунд

1-й тур. Група G

29 листопада

Бразилія – Україна 35:20