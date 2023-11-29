Україна програла Бразилії на старті ЧС з гандболу
У середу, 29 листопада, жіноча збірна України з гандболу невдало розпочала виступи на чемпіонаті світу-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Бразилії з рахунком 35:20. Українки поступились суперницям в обох таймах. Відзначимо, що наша збірна виступає на ЧС вперше за 14 років, а бразилійки вигравали турнір у 2013-му.
Суперниці України по групі - Бразилія, Іспанія і Казахстан. Для виходу в основний груповий етап наша команда має потрапити у трійку кращих команд свого квартету.
У другому турі ЧС збірна України зустрінеться з іспанками, поєдинок пройде 1 грудня.
Чемпіонат світу з гандболу (Жінки)
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1-й тур. Група G
29 листопада
Бразилія – Україна 35:20
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