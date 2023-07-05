У Росії відібрали право на проведення ЧЄ з гандболу
Росію позбавили права на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу
Про це повідомляє Європейська федерація гандболу.
У Росії відібрали право на проведення ЧЄ, який повинен пройти у 2026 році.
"Було зосереджено увагу на ситуації з жіночим Євро-2026, який було віддано Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому відбулися консультації з федерацією гандболу Росії та ухвалено рішення шукати альтернативне місце проведення турніру", – йдеться у заяві Європейської федерації гандболу.
- 30 червня генеральний секретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов заявив, що РФС продовжує співпрацювати з ФІФА.
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