У Росії заявили, що отримали $4,5 млн від ФІФА
Генеральний секретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов заявив, що організація продовжує співпрацювати з ФІФА
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Попри відсторонення від міжнародних турнірів РФС нібито отримує гроші за кількома програмами розвитку футболу.
"За поточною програмою FIFA Forward ми отримали $4,5 млн. Зараз розпочався новий трирічний цикл, до 2026 року маємо отримати ще 9,5 млн, які будуть спрямовані на проєкти розвитку", – сказав генсекретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов.
Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА.
Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.
- У квітні 2023 року YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу.
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