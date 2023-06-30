У Росії заявили, що отримали $4,5 млн від ФІФА

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Попри відсторонення від міжнародних турнірів РФС нібито отримує гроші за кількома програмами розвитку футболу.

"За поточною програмою FIFA Forward ми отримали $4,5 млн. Зараз розпочався новий трирічний цикл, до 2026 року маємо отримати ще 9,5 млн, які будуть спрямовані на проєкти розвитку", – сказав генсекретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов.

Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.