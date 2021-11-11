Жіноча збірна України з баскетболу впевнено обіграла Францію

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У першому матчі відбору Україна перемогла Францію – 90:71. Зустріч відбулася при домашніх трибунах - у київському "Палаці спорту". Українки поступились лише в третьому періоді (17:18), в усіх інших впевнено обіграли суперниць.



Українська збірна змагається за вихід на Євробаскет-2023 в одній групі з командами Франції, Фінляндії та Литви.



Євробаскет-2023



Кваліфікація. Перше коло



Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

25 жовтня дефлімпійська чоловіча збірна України обіграла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу, який пройшов в Італії.