Жіноча збірна України з баскетболу впевнено обіграла Францію
Жіноча збірна України з баскетболу переможно стартувала у кваліфікаційному раунді Євробаскет-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому матчі відбору Україна перемогла Францію – 90:71. Зустріч відбулася при домашніх трибунах - у київському "Палаці спорту". Українки поступились лише в третьому періоді (17:18), в усіх інших впевнено обіграли суперниць.
Українська збірна змагається за вихід на Євробаскет-2023 в одній групі з командами Франції, Фінляндії та Литви.
Євробаскет-2023
Кваліфікація. Перше коло
Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
- 25 жовтня дефлімпійська чоловіча збірна України обіграла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу, який пройшов в Італії.
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