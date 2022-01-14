Жіноча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 естафети Кубка світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Шостий етап Кубка світу проходить у німецькому Рупольдингу. Сьогодні настав час для жіночої естафети, де Україну представили: Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.



Українки фінішували на 9-й позиції з відставанням у 2 хвилини та 41 секунду. Перемогу здобув квартет з Франції. Друге місце посіли шведки.



Кубок світу



Шостий етап. Естафета, жінки



Рупольдинг, Німеччина



14 січня



1. Франція (0 штрафних кіл +4 запасних патронів) 1:10.50,0

2. Швеція (0+2) +35,1

3. Росія (0+6) +1.12,2

4. Німеччина (1+5) +1.26,6

5. Білорусь (1+7) +1.27,8

6. Італія (0+7) +1.28,4

...

9. Україна (0+6) +2.41,2

Нагадаємо, 11 грудня 2021 року жіноча збірна України фінішувала 5-ю в естафеті на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Австрії.