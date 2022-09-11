Жирні щури починають тікати з путінського корабля, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За фразу Путіна, що Росія під час війни проти України нічого не втратила, повинен бути вже не міжнародний трибунал, а російський, за нової влади це вимагатиме над ним суду. Це жахлива фраза, але вона характеризує стан повного розпаду його особистості. Вже помічено, ми бачимо сигнали, як дуже жирні щури починають тікати з путінського корабля, розуміючи, що цей безумець приведе їх лише до катастрофи. Я маю на увазі дивні демарші навколо чеченського керівника Рамзана Кадирова", - зазначив Піонтковський.

Політолог також додав, що російські силовики одностайно ненавидять Кадирова. Адже Кадиров по суті виграв у Росії війну і Путін уклав з ним мир. Путін капітулював і виплачує Чечні велетенську данину.

"Єдиний спосіб Кадирову залишитися живим – це залишитися в Чечні на чолі свого війська. І він розуміє, що у постпутінській Росії йому немає місця, його негайно вб’ють нові керівники Росії", - зауважив Піонтковський.

Політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському розповів, що путінські ультрафашисти в паніці повторюють всі тези Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)

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