Жителі тимчасово окупованих територій не можуть отримати навіть екстрену меддопомогу, - Маляр
На тимчасово окупованих територіях росіяни облаштували медзаклади під лікування винятково військовослужбовців РФ: мешканці не отримують навіть екстрену допомогу
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в телеграмі.
На тимчасово окупованих територіях загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги: росіяни розширюють практику використання місцевих медзакладів для лікування винятково військових РФ.
Так, місцеві жителі не можуть отримати навіть екстрену медичну допомогу.
"Зокрема, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено", - зазначила Ганна Маляр.
Вона додала, що в медичних закладах критично зменшується кількість фахівців, адже окупанти примусово направляють цивільних медиків лікувати поранених військових РФ.
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22 березня повідомлялося, що російські терористи створили для українців медичну кризу на тимчасово окупованих територіях. Лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості. При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування.
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