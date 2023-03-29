Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в телеграмі.

На тимчасово окупованих територіях загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги: росіяни розширюють практику використання місцевих медзакладів для лікування винятково військових РФ.

Так, місцеві жителі не можуть отримати навіть екстрену медичну допомогу.

"Зокрема, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено", - зазначила Ганна Маляр.

Вона додала, що в медичних закладах критично зменшується кількість фахівців, адже окупанти примусово направляють цивільних медиків лікувати поранених військових РФ.