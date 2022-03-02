Жителів Херсона просять не виходити на вулицю

Про це він написав у Telegram.



"Прошу всіх, хто зараз не вдома, або хто планує виходити на вулицю – не робити цього. Окупанти знаходяться у всіх районах міста і дуже небезпечні. У темну пору доби є ймовірність, що ворог може відкривати вогонь на поразку! Будьте обережні!"- зазначив Лагута.



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