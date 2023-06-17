Жителька Глухова через свого родича в РФ розповідала ФСБ подробиці прильотів
У суботу, 17 червня, стало відомо, що Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку під час контрдиверсійних заходів на Сумщині
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до ФСБ локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.
Також жінка зливала інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.
"Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе. Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі", - йдеться у дописі.
За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина РФ, який проживає у РФ і тривалий час співпрацює з ФСБ.
Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передачі цих відомостей до Росії.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.
- 16 червня стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру двом мешканцям Одеси, які робили та поширювали постановочні відео на замовлення російських телеканалів.
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