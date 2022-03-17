Жительці Миколаєва, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.



Кордон сім’я перетинала на власному автотранспорті. При огляді машини прикордонники виявили "бебі-бокс" у якому переховувався 37-річний військовозобов’язаний громадянин України. На чоловіка склали адмінпротокол, а його цивільній дружині загрожує кримінальна відповідальність.



"За процесуального керівництва Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру 40-річній громадянці України, яка намагалась незаконно переправити свого цивільного чоловіка через держкордон (ч. 1 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.



Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн.