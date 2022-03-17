Жительці Миколаєва, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру
40-річній жінці, яка планувала незаконно перевезти чоловіка через держкордон, правоохоронці повідомили про підозру
Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.
Кордон сім’я перетинала на власному автотранспорті. При огляді машини прикордонники виявили "бебі-бокс" у якому переховувався 37-річний військовозобов’язаний громадянин України. На чоловіка склали адмінпротокол, а його цивільній дружині загрожує кримінальна відповідальність.
"За процесуального керівництва Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру 40-річній громадянці України, яка намагалась незаконно переправити свого цивільного чоловіка через держкордон (ч. 1 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.
- Нагадаємо, кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн.
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