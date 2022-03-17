Ошукував громадян, які намагалися виїхати з України: Кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у Telegram.



"Фігурант в Інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України, а отримавши передплату – зловмисник зникав. Серед його клієнтів - жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з "гарячих точок", - йдеться у повідомленні.



Вартувала така послуга 1500 грн. Коли клієнти надсилали передплату (200-300 грн), чоловік більше не виходив на зв’язок.



Правоохоронці провели обшукали помешкання чоловіка і вилучили мобільні телефони, банківську картку, комп’ютерну техніку.



"За даним фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції главку Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - додають у Нацполіції.



Нагадаємо, під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.