Ошукував громадян, які намагалися виїхати з України: Кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн
20-річний житель Черкащини через месенджер пропонував платні послуги переправлення через кордон України, а отримавши передплату - зникав
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у Telegram.
"Фігурант в Інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України, а отримавши передплату – зловмисник зникав. Серед його клієнтів - жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з "гарячих точок", - йдеться у повідомленні.
Вартувала така послуга 1500 грн. Коли клієнти надсилали передплату (200-300 грн), чоловік більше не виходив на зв’язок.
Правоохоронці провели обшукали помешкання чоловіка і вилучили мобільні телефони, банківську картку, комп’ютерну техніку.
"За даним фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції главку Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - додають у Нацполіції.
- Нагадаємо, під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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