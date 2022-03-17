Під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська, - Нацполіція
Окупанти прикриваються евакуацією, щоб перегрупувати свої сили та закріпити позиції
Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, пише Інтерфакс-Україна.
"На жаль, ворог діє підло, нібито погоджується на евакуацію цивільного населення, а за цією ширмою відбувається перебудова його військ, пересування, закріплення інженерних позицій", - сказав Нєбитов.
- Нагадаємо, від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 14 тис. осіб, 444 танки, 86 літаків і 108 гелікоптерів.
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