Під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська, - Нацполіція

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, пише Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ворог діє підло, нібито погоджується на евакуацію цивільного населення, а за цією ширмою відбувається перебудова його військ, пересування, закріплення інженерних позицій", - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 14 тис. осіб, 444 танки, 86 літаків і 108 гелікоптерів.



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