Жителям Саудівської Аравії, які не завершили вакцинацію від COVID-19, заборонять виїзд з країни
Саудівська Аравія заборонить виїжджати з країни людям, які не закінчили вакцинацію від коронавірусу
Про це повідомляє НВ з посиланням на The Guardian.
Заборона почне діяти з 9 серпня.
Щоб виїхати з країни, потрібно буде пройти повниу вакцинацію.
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