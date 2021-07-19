Жителям Саудівської Аравії, які не завершили вакцинацію від COVID-19, заборонять виїзд з країни

Про це повідомляє НВ з посиланням на The Guardian.



Заборона почне діяти з 9 серпня.

Щоб виїхати з країни, потрібно буде пройти повниу вакцинацію.



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У МВС пояснили, що рішення було прийнято через нові хвилі вірусу у світі, нових штами і низьку ефективність однієї дози.