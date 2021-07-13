Франція та Греція зобов'язали медиків обов'язково вакцинуватись від COVID-19

Про це повідомляє ЄП.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що щеплення не є обов'язковим для усіх.

"Ми повинні йти до вакцинації всіх французів, це єдиний шлях до нормального життя", - сказав Макрон.

Очільник МОЗ Олів'є Веран заявив, що медпрацівникам не дозволять працювати та не виплачуватимуть зарплату, якщо вони не вакцинуються до 15 вересня.

Вакцинація обов'язкова для працівників будинків для літніх людей.

Щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими для медичних працівників та персоналу будинків престарілих і в Греції, заявив прем'єр Кіріакос Міцотакіс.

Вимога персоналу будинків для престарілих вступає в силу негайно, медпрацівникам доведеться робити щеплення з 1 вересня, сказав він.

"Не Греції загрожує небезпека, а нещепленим грекам" – додав прем’єр.

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