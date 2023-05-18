Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Партія Путіна сподівається виплисти з дна користуючись нашими людьми, тож настирливо нав'язує паспортизацію та закликає голосувати", - пише мер.

Повідомляється, що на території населених пунктів тимчасово окупованої Запорізької області розпочався передвиборчий терор, мирним мешканцям надсилають повідомлення із закликом голосувати на псевдовиборах.

Федоров після ознайомлення зі списками "кандидатів" підсумував: "Скрізь зрадники та колаборанти. Кожному з них за українським законодавством світить тюремний строк".

Наступним кроком російських окупантів очікується обхід по домівках.