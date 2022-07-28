Жити безпечно не можливо ні в одному районі Харкова, - депутат облради Скорик

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ще з вечора 27 липня почалися у Харкові тривоги й опівночі сталися гучні прильоти по місту, всі містяни це чули. По нічних обстрілах міста інформація уточнюються. Протягом ночі були й загальноукраїнські сповіщення про небезпеку, тобто постійні тривоги вночі, а остання з них була о шостій ранку", - прокоментував депутат облради.



Олександр Скорик зазначив, що ворог тероризує Харківщину постійно, змінюється тільки час обстрілів.



"Не тільки Салтівка потерпає від обстрілів. Насправді сьогодні це лотерея за життя, прилітає по різних районах міста. Немає зараз пріоритету, що Салтівку обстрілюють більше. Тому жити безпечно сьогодні не можливо ні в одному районі Харкова і люди для себе повинні обрати, або вони ризикують і залишаються у місті, або повинні виїхати", - зауважив Скорик.

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