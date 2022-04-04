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Живі були поруч з мертвими: голова Чернігівської ОВА показав знімки підвалу Ягідного, де окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів

4 квітня, 2022 понедiлок
07:39
війна з Росією

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус показав світлини підвалу Ягідного, де російські окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів

Про це голова Чернігівської ОДА пише у своєму фейсбуці.

Мова йде про один з підвалів школи міста Ягідне, що на Чернігівщині. 

За попередньою інформацією, росіяни тримали там у заручниках понад 150 місцевих жителів. Як повідомляє Чаус, на вулицю містян випускали не часто, туалет - у відро.

"Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю.
Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай", - пише голова ОДА.
Як відомо, серед інших у підвалі була велика кількість жінок та дітей.

"Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - запевняє він.
 


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Чернігівщина
Чернігівська ОДА
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