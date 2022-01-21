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Живу в Москві, але продовжую залишатися українцем та любити Україну, - ексфутболіст збірної Калініченко

21 січня, 2022 п'ятниця
13:59
Спорт Максим Калініченко

Ексфутболіст збірної України Максим Калініченко пояснив, що залишається українцем попри те, що живе у Москві

Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу Глєба Чернявського.

За словами Калініченка, він ніколи не братиме російське громадянство.

"Періодично прилітає через те, що я живу в Москві. Нам усім доводиться вибирати, і ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Знаю, хто я, що люблю, що мені дорого, і комусь щось доводити не вважаю за потрібне. Якоїсь миті мені стало це не потрібно і нецікаво. Я – українець і завжди ним залишусь, я не мав і не матиме російського паспорта. У мене посвідка на проживання. Це робить мені деякі незручності, але я не бачу сенсу робити якісь речі... Так, у мене багато парадоксів. Я живу у Москві довгий час, але продовжую залишатися українцем, любити Україну", – сказав Калініченко.

За свою кар'єру Максим Калініченко встиг пограти за "Дніпро", сімферопольську "Таврію" та московський "Спартак". Півзахисник провів 47 матчів і забив 7 голів у футболці збірної України.

Ексфутболіст тривалий час живе в Росії, але вважає, що Україна не повинна будувати своє майбутнє спільно з цією країною. Калініченко завжди виступав проти війни на Донбасі і не визнавав "ДНР" і "ЛНР".
 

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Росія
футбол
Збірна України
Москва
максим Калініченко
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