Ексфутболіст збірної України визнав, що грав договірні матчі
Ексфутболіст збірної України Максим Калініченко розповів, що має досвід гри в договірних матчах
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Калініченка, він брав участь у двох договірних матчах.
"Я брав участь в договірних (говорю тільки про які знаю) двічі. Це було на зорі моєї футбольної кар'єри і не було пов'язане з іграми на тоталізаторі, про них тоді ще, слава богу, не знали. Один взагалі не пам'ятаю, а ось другий врізався в пам'ять, як трохи комічний", - написав ексфутболіст.
Калініченко розповів історію з того матчу.
"Нам потрібна була тільки перемога, боролися за виживання. І начебто все всі знають, все йде нормально, правда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів з 40 як дав прямо в павутину, воротар тільки очима провів. У всіх легка паніка, йде середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали, і той тягне все як в останній раз. З горем навпіл один забили, я забив", - написав Калініченко.
За свою кар'єру Максим Калініченко встиг пограти за "Дніпро", сімферопольську "Таврію" та московський "Спартак". Півзахисник провів 47 матчів і забив 7 голів у футболці збірної України.
Ексфутболіст живе в Росії, але вважає, що Україна не повинна будувати своє майбутнє спільно з цією країною. Калініченко завжди виступав проти війни на Донбасі і не визнавав "ДНР" і "ЛНР".
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