Жоден європейський політик не знав про плани Путіна вдертись на територію України, - політолог Магда
Політолог Євген Магда переконаний, що жоден європейський політик не був проінформований про вторгнення Росії на територію України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я не думаю, що хоча б один із європейських політиків володів інформацією про плани Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до України. Що стосується Меркель, то вона зробила свій внесок до функціонування Нормандської четвірки. Я вважаю, що її не слід звинувачувати в тому, що Нормандська четвірка виявилась неефективною. Оскільки її неефективність виявилась в тому, що Путін ні з ким не хотів домовлятись", - пояснив Магда.
Політолог переконаний, що Меркель розглядає варіанти для продовження своєї політичної карʼєри.
"Меркель завжди намагалась бути хорошою для всіх. Уродженка Східної Німеччини, вона намагалась втілювати політику єдиної Німеччини так, щоб до неї ніколи не було претензій. Тому, я вважаю, що Меркель своїми заявами підшукує собі місце для продовження своєї карʼєри на європейській політичній арені", - додав він.
- 25 листопада колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2021 році спільно з лідером Франції Емманюелем Макроном намагалась налагодити діалог з Володимиром Путіним
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