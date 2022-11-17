Про це він написав у twitter.

Кулеба також зазначив, що цей вирок - це спільна робота багатьох країн світу і сигнал для РФ, що правосуддя уникнути не вийде.

"Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності", - пише міністр закордонних справ України.

Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій. Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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