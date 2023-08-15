Жодних "не на часі" більше не існує, пакт про ненапад між суспільством та владою скінчився, - журналіст Буткевич
Влада довела одну просту річ - будь-яке мовчання вона сприймає як дозвіл на те, що вона робила до війни. Суспільству треба доносити більше інформації про те, що відбувається
Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст та блогер Богдан Буткевич.
"Мовчати в жодному разі не можна за жодних умов. Той пакт про ненапад, який існував десь до зими минулого року - уже закінчився. Влада довела одну просту річ - будь-яке мовчання вона сприймає як дозвіл на те, що вона робила до війни. Цього робити не можна, треба постійно їх шмагати. Єдине, на що ми зараз не маємо права - це акції протести на вулицях", - сказав він.
Буткевич вважає, що єдина мова, яку розуміє Володимир Зеленський і його оточення - це мова рейтингів.
"Це єдине, що його цікавить. Відповідно, суспільству треба доносити якомога більше реальної інформації про те, що відбувається. Якщо ми говоримо про якісь крадіжки та неправильні рішення - мовчати більше не можна. Ні яких "не на часі" більше не існує", - додав журналіст.
На його думку, ми увійшли в найгірший етап війни - війни на виснаження з противником, який в 4 рази більший, ніж ти.
"Зараз якраз той момент, коли всі мають реально працювати на перемогу. Кожен на своєму місці. Коли зараз багато людей підіймають руки і кажуть: "Я втомився, я більше так не можу" - це того, що хоче Росія. Або ми всі виграємо, або ми всі програємо - інших варіантів в нас не лишилось", - підсумував Буткевич.
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