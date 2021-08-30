Жодних образ на "Барселону". Тільки на деяких людей, - батько Мессі про трансфер сина в ПСЖ
Хорхе Мессі, батько нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, прокоментував дебют сина за французький топ-клуб
Про це повідомляє Diario Sport.
У матчі чемпіонату Франції з "Реймсом" (2:0) Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ. Аргентинець вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Неймара.
"Для мене не було чимось дивним побачити Лео в футболці іншої команди. Це життя. Образи на "Барселону"? Ні, жодних образ на клуб. Тільки на деяких людей. І все", - висловився батько футболіста - Хорхе Мессі.
Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.
Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".
34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
- 16 серпня головний тренер "Барселони" Рональд Куман сказав, що тепер іспанський колектив гратиме більш командно, ніж з Ліонелем Мессі у складі.
- 30 серпня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі ще не набрав оптимальної форми.
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