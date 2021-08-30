Жодних образ на "Барселону". Тільки на деяких людей, - батько Мессі про трансфер сина в ПСЖ

Про це повідомляє Diario Sport.

У матчі чемпіонату Франції з "Реймсом" (2:0) Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ. Аргентинець вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Неймара.

"Для мене не було чимось дивним побачити Лео в футболці іншої команди. Це життя. Образи на "Барселону"? Ні, жодних образ на клуб. Тільки на деяких людей. І все", - висловився батько футболіста - Хорхе Мессі.

Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".

34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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