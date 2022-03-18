Жодних паперів і без сплати ПДВ: Кабмін створює "найшвидшу митницю" у світі

Про повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - повідомив він.

За його словами, той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин.

Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, - завчасно заповнюйте ВМД декларацію і проїжджайте.



Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.



"Постанову Кабміну вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити формат рішень, який має спростити процедуру перетину кордону необхідних для України речей.

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