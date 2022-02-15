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Жодного слова про участь Росії: це або диверсія, або нехлюйство правоохоронців, – Мосійчук про розслідування замаху на нього біля телеканалу "Еспресо"

15 лютого, 2022 вiвторок
21:32
Кримінал Ігор Мосійчук

Політик, народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук прокоментував завершення досудового розслідування справи щодо теракту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році

Ексдепутат сказав це у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.

"За 5 років слідства гора народила мишу. Я стверджую і маю всі підстави, що станом на 2019 рік слідством було встановлено організатора цього терористичного акту, замаху на мене. Станом на той же час відпрацьовувалися, були доказові моменти в матеріалах справи щодо замовників замаху. Всі матеріали справи вказують на те, що терористичний акт керувався і організовувався офіцером Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, який за допомогою підробленого паспорту привіз в Україну вибухівку", – зазначив Мосійчук.

Політик наголосив, що при замаху на його життя використовувалася унікальна вибухівка часів Першої світової війни, яка зберігається на складах Міністерства оборони Російської Федерації.

"Замах на мене спочатку готувався під телеканалом "112", але приїхав Антон Геращенко, якого супроводжувала охорона з собаками, і вони відмінили той теракт. Все було встановлено: прізвища, хто виписував запрошення громадянину РФ. Абсолютно все було відомо. Коли ж я зараз беру до рук обвинувальний акт – жодного слова про Росію. Дві людини загинуло, троє – тяжко поранені. Ведуча "Еспресо" Мирослава Барчук отримала інфаркт. Телеканал розстріляли майже. І зараз – жодного слова про РФ. Таке враження, що йшли два громадянина, їм не сподобався Мосійчук і вони вирішили його вбити, але не просто, а шляхом теракту. Я розцінюю такі дії або свідомою диверсією проти української держави, або абсолютним нехлюйством правоохоронних органів", – зауважив Мосійчук.

Політик обурюється тим, що в обвинувальному акті відсутні статті щодо державної зради та умисного вбивства, а також правова кваліфікація "тяжкі тілесні ушкодження".

"У мене дуже просте питання: навіщо це зроблено? Відповіді дві: або це зроблено зумисно і звідси прибрано Російську Федерацію і все, що з нею повʼязано; або це через те, що слідство тягнулося 5 років – вірніше мішки з матеріалами кримінальної справи з кабінета в кабінет – що люди, які зараз складали цей обвинувальний акт, не володіють матеріалами справи", – зазначив Мосійчук.

Нардеп VIII скликання додав, що з адвокатами і деякими іншими потерпілими, вони зараз готують клопотання про відкликання обвинувального акту. А якщо їхні заперечення не буде враховано і акт у чинному вигляді буде направлено до суду, вони звернуться до вищої інстанції і нікому не дозволять замовчувати прояв російської агресії в Україні.

Ігор Мосійчук також наголосив, що Міністерство юстиції України, спираючись на матеріали слідства, передало частину з них як доказову базу агресії Росії проти України у Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, приблизно о 22:03 ввечері у середу, 25 жовтня 2017 року, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу "Еспресо", стався вибух силою в кілограм у тротиловому еквіваленті. Під час вибуху з редакції виходили народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, його охоронець та політолог Віталій Бала. Також поруч були перехожі. 

  • ​​​Внаслідок вибуху загинуло двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ: особистий охоронець Мосійчука - 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнір, а також випадковий перехожий, який виявився підполковником МВС у відставці Михайлом Мормілем, котрий мешкав у сусідньому під'їзді. Подію кваліфікували як терористичний акт. Розслідуванням займається СБУ. За повідомленнями прокуратури, вибухівка була з дистанційним керуванням. Тобто, вона спрацювала не в запрограмований час, а тоді, коли цього захотів зловмисник.
  • Мосійчук 23 лютого 2017 року підтвердив, що правоохоронці розкрили справу щодо замаху на нього біля офісу каналу "Еспресо" 25 жовтня 2017 року.
  • 1 квітня 2018 року співробітники СБУ затримали одного з виконавців теракту під редакцією телеканалу "Еспресо".

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