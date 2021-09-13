"Жодної дистанційки": на Буковині під час посилених обмежень школи з невакцинованими вчителями закриють на карантин

Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, що найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити до садочка, до школи, в університети. Хочу наголосити, що цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Жодного дистанційного освітнього процесу не буде. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - наголосив голова ОДА.

Він зазначив, що наразі в області показника у 80% і більше вакцинованого персоналу досягли лише 36% від усіх закладів освіти - шкіл, садочків, університетів, інститутів. "Цього недостатньо, щоби всі заклади освіти від садочка до університету змогли працювати, коли в країні буде запроваджена жовта зона карантинних обмежень. А вона буде запроваджена вже з наступного понеділка", - сказав Осачук Також він закликав батьківські комітети допомагати переконувати вчителів, викладачів та вихователів у необхідності вакцинуватися від коронавірусу вже до кінця цього тижня. Нагадаємо, у КМДА заявили, що за тиждень кількість вакцинованих працівників шкіл столиці досягне 80%.

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