Жодної "народної республіки" на території Херсонщини не буде, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що жодних псевдоутворень на території Херсонської області не буде
Про це передає УНІАН.
"Те, що сьогодні відбувається на Херсонщині, нам цілком відомо. Відома ситуація, що вони хочуть зробити Ми не визнаємо, жодним чином, всіх тих подій, які там відбуваються, починаючи з кримського так званого референдуму 2014 року, все, що відбувалося на території Донецької, Луганської області. Дивіться, це така технологія, яку вони вважають, що вони вже її відпрацювали, і вона їм буде давати якусь користь" , – зазначив він.
Данілов наголосив, що на території Херсонської області жодної "республіки" не буде.
"Ніякої "ХНР" не буде! Там буде Україна! Просто потрібен певний час, щоб там все повернулося, як було до війни. Це обов’язково відбудеться, і відбудеться найближчим часом. Я в цьому впевнений", - сказав він.
- На Херсонщині окупанти активізували підготовку до "референдуму". Провести його планують 27 квітня.
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