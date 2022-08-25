Про "відкат" ідеї референдумів на окупованих частиніах Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини пише телеграм-канал "Можем обяснить".

Референдуми в "ДНР" і "ЛНР" та на інших окупованих територіях, "швидше за все, не поєднуватимуться з єдиним днем голосування в РФ 11 вересня", пишуть з посиланням на Кремль провладні "Ведомости". Вони пояснюють прострочення тим, що війська поки що не зайняли всю Донецьку область. Але, як з'ясував "МО", організацію плебісциту взагалі призупинено.

Жодної активності на місці не спостерігається: бюлетені не друкуються, активна пропагандистська робота теж не ведеться. Жодних новин про референдум немає на сайті ЦВК "ДНР". За телефонами, вказаними у контактах ЦВК, ніхто не відповідає. Сайт ЦВК "ЛНР" не оновлювався із березня.

Джерела у всіх думських партіях повідомили, що досі не отримували від АП жодних інструкцій щодо відкриття своїх відділень на окупованих територіях України. Більше того, деяких високопосадовців у принципі не пускають на захоплені землі.

"Нещодавно один із віце-спікерів Держдуми вирушив туди з гуманітарною допомогою — так ФСБ його не пропустила через кордон", — стверджує одне із джерел каналу.

Жодних методичок від АП не отримували і в пропагандистських медіа, повідомили три джерела, які працюють у держЗМІ.

"Щодо референдумів жодних рекомендацій досі немає. Говорять, що найближчим часом і не буде. Акредитація журналістів також не проводиться", — каже співробітник великого інформагентства.

Політтехнолог, який співпрацює з АП, на умовах анонімності також розповів, що підготовку до референдуму призупинено.

"Звичайно, немає гарантії, що головний (Володимир Путін) завтра раптом не вийде і не скаже — проводимо референдум 11 вересня. Але на офіційних рівнях зараз вся діяльність із референдуму припинена", — наголошує співрозмовник "МО".

При цьому відмовлятися від цієї ідеї АП не має наміру, стверджує інше джерело каналу. За його словами, адміністрація президента "виділяє гроші на організацію (референдуму), але платить готівкою, щоб не відстежити фінансові потоки".

Ідея референдуму на окупованих територіях з'явилася для залякування української влади, щоб ті пішли на переговори з Москвою, пояснив політтехнолог Костянтин Калачов. "Референдуми були інструментом тиску на Київ. Я взагалі не був упевнений у їхньому проведенні в Херсоні чи Запоріжжі", — наголосив він.

Ще в середині серпня російські телеграм-канали писали про те, що вірогідність проведення референдумів на ново окупованих землях України 11 вересня вкрай мала. Причиною того стало те, що не захоплено решти Донецької та Луганської областей. Тоді ще у Кремлі боялись, що такий крок населення РФ може потрактувати, як слабкість влади. Та тепер, схоже, рішення про скасування референдумів у вересні ухвалено і в медіа запущено тези з оправданням. Та від самої ідеї плебісцитів точно не відмовились – імовірно їх можуть готувати на грудень-січень.

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