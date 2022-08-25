English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Підготовки до "референдумів" на окупованих землях України не ведуть. Про них говорили, щоб спонукати Київ до переговорів, - росЗМІ

Підготовки до "референдумів" на окупованих землях України не ведуть. Про них говорили, щоб спонукати Київ до переговорів, - росЗМІ

25 серпня, 2022 четвер
16:27
війна з Росією У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії

У Росії вже через медіа поширюють нанративи про те, що референдуми і не планували, а все для того, щоби не визнавати, що їх проведення неможливе через захисників Донбасу та шалений спротив місцевого населення Півдня України

Про "відкат" ідеї референдумів на окупованих частиніах Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини пише телеграм-канал "Можем обяснить".

Референдуми в "ДНР" і "ЛНР" та на інших окупованих територіях, "швидше за все, не поєднуватимуться з єдиним днем голосування в РФ 11 вересня", пишуть з посиланням на Кремль провладні "Ведомости". Вони пояснюють прострочення тим, що війська поки що не зайняли всю Донецьку область. Але, як з'ясував "МО", організацію плебісциту взагалі призупинено.

Жодної активності на місці не спостерігається: бюлетені не друкуються, активна пропагандистська робота теж не ведеться. Жодних новин про референдум немає на сайті ЦВК "ДНР". За телефонами, вказаними у контактах ЦВК, ніхто не відповідає. Сайт ЦВК "ЛНР" не оновлювався із березня.

Джерела у всіх думських партіях повідомили, що досі не отримували від АП жодних інструкцій щодо відкриття своїх відділень на окупованих територіях України. Більше того, деяких високопосадовців у принципі не пускають на захоплені землі.

"Нещодавно один із віце-спікерів Держдуми вирушив туди з гуманітарною допомогою — так ФСБ його не пропустила через кордон", — стверджує одне із джерел каналу.

Жодних методичок від АП не отримували і в пропагандистських медіа, повідомили три джерела, які працюють у держЗМІ.

"Щодо референдумів жодних рекомендацій досі немає. Говорять, що найближчим часом і не буде. Акредитація журналістів також не проводиться", — каже співробітник великого інформагентства.

Політтехнолог, який співпрацює з АП, на умовах анонімності також розповів, що підготовку до референдуму призупинено.

"Звичайно, немає гарантії, що головний (Володимир Путін) завтра раптом не вийде і не скаже — проводимо референдум 11 вересня. Але на офіційних рівнях зараз вся діяльність із референдуму припинена", — наголошує співрозмовник "МО".

При цьому відмовлятися від цієї ідеї АП не має наміру, стверджує інше джерело каналу. За його словами, адміністрація президента "виділяє гроші на організацію (референдуму), але платить готівкою, щоб не відстежити фінансові потоки".

Ідея референдуму на окупованих територіях з'явилася для залякування української влади, щоб ті пішли на переговори з Москвою, пояснив політтехнолог Костянтин Калачов. "Референдуми були інструментом тиску на Київ. Я взагалі не був упевнений у їхньому проведенні в Херсоні чи Запоріжжі", — наголосив він.

  • Ще в середині серпня російські телеграм-канали писали про те, що вірогідність проведення референдумів на ново окупованих землях України 11 вересня вкрай мала. Причиною того стало те, що не захоплено решти Донецької та Луганської областей. Тоді ще у Кремлі боялись, що такий крок населення РФ може потрактувати, як слабкість влади. Та тепер, схоже, рішення про скасування референдумів у вересні ухвалено і в медіа запущено тези з оправданням. Та від самої ідеї плебісцитів точно не відмовились – імовірно їх можуть готувати на грудень-січень.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
референдум
Донбас
Херсонщина
Читайте також:
Алексей Данилов
25 серпня, 2022 четвер
Данілов закликає готуватися до затяжних боїв з Росією: ми матимемо велику війну з нею
Радбез ООН
24 серпня, 2022 середа
Росія намагалась заблокувати виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН
Ліз Трасс
24 серпня, 2022 середа
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.54
    Купівля 39.54
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
17:17
У Музеї війни актори театру "Золоті ворота" читатимуть задокументовані свідчення російських злочинів
17:16
Кіпр
Кіпр віддасть старі системи ППО російського виробництва українській армії, - Forbes
17:11
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди, - Княжицький
17:01
Бойова граната
На Київському залізничному вокзалі затримали пасажира з бойовою гранатою
16:50
Кадиров і Алаудінов
Командував кадировцями на Луганщині: секретарю ради безпеки Чечні заочно повідомили про підозру
16:45
МАГАТЕ
МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg
16:38
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше в історії повністю відключено від енергомережі, - Енергоатом
16:34
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Допуск інспекторів МАГАТЕ не розв'яже проблему навколо ЗАЕС, - дипломат Єльченко
16:33
Сумщина, Великописарівська громада, обстріл 25 серпня
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зруйновано житлові будинки й господарські споруди
16:23
санкції проти Росії
Санкції майже зупинили морський експорт російського вугілля, - Bloomberg
16:12
росіяни спробували підключити електрику
У Маріуполі через бездіяльність окупантів розгорілася масштабна пожежа: палають будинки та школа, - радник мера
16:03
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зустрівся з полоненими росіянами
Мене обурює, що російських полонених привезли до Києво-Печерської лаври, а наших палять в Оленівці, - депутат Харківської облради Скорик
15:43
марка Українська Мрія
"Гадяцьке сафарі": стартувало голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу
15:42
Військова журналістика
Російських пропагандистів необхідно судити як воєнних злочинців, - польські журналісти
15:32
Путін
Плюс майже140 тис.: Путін збільшив чисельність армії РФ до понад 2 млн осіб із 2023 року
15:26
Ексклюзив
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися суходолом на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
15:24
окупанти обстріляли
У Запорізькій області російські окупанти обстріляли житлові будинки, загинув 17-річний хлопець
15:21
на фото: прапор
Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум" і озлоблені щодо загарбників та колаборантів, – розвідка
15:14
ОПЗЖ
П'ять депутатів від ОПЗЖ із Маріуполя підозрюють в співпраці з окупантами
15:05
За сприяння Google: для українських підприємців і держслужбовців запускають безкоштовне навчання з цифрових можливостей
14:59
Луїджі Ді Майо відвідав Ірпінь
У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь
14:59
Оновлено
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Рашистський обстріл селища Чаплине на Дніпропетровщині:  троє з чотирьох поранених дітей перебувають у тяжкому стані
14:47
суд
Шпигував в уряді України: агента РФ засудили до 12 років позбавлення волі
14:44
Ексклюзив
Самусь
ЄС як геополітичний гравець виявився більш потужним, ніж НАТО, - військовий експерт Самусь
14:41
Ексклюзив
nasams
У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО, - Згурець
14:35
Ексклюзив
САУ Krab
Польська САУ Krab може стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артбригад, - головний редактор Defense Express Катков
14:21
літак рф
У День Незалежності літаки окупантів здійснили близько 200 вильотів, стільки ж було тривог, - Повітряні сили
14:14
Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі паспорти РФ отримало не більше тисячі мешканців, - мер
14:10
Ексклюзив
Олександр Крамаренко
Важливо розблокувати металургійний експорт з України, - економічний журналіст Крамаренко
13:58
Оновлено
Енергодар
Енергодар через російські обстріли опинився на межі гуманітарної катастрофи, в місті немає світла і води, - мер
13:46
Ексклюзив
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Поранених з Чаплиного привозили цілими родинами з множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями, - волонтерка Корчинська
13:39
окупанти
У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя
13:22
Євгенія Більченко
Вербувала коригувальників для РФ: київську ексвикладачку підозрюють у держзраді, в наведених даних впізнали українофобку Більченко
13:02
Антоніу Гутерреш
ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ через територію України на ЗАЕС, - Гутерреш
12:58
Норвегія газ
Норвегія відібрала у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі, - Business Insider
12:50
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
На нас очікує серйозне пожвавлення бойових дій, 3-й армійський корпус РФ переміщують із Підмосков'я, - полковник ЗСУ Селезньов
12:40
На фото вертоліт Ка-52
До кордонів України Росія стягнула понад 400 літаків та 360 бойових вертольотів, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
12:34
Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто
12:31
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Неможливість транспортувати залізну руду морем є ударом по економіці України, - економіст Горюнов
12:14
діти війна жертви
Кількість загиблих дітей внаслідок повномасштабної агресії РФ зросла до 376, - Офіс генпрокурора
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV