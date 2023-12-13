Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"

Про це повідомляє "Футбол 24".

За 15 зіграних матчів у цьому сезоні УПЛ "Минай" не здобув жодної перемоги та займає останню позицію в турнірній таблиці вищого українського дивізіону.

У результаті клуб покинув головний тренер Володимир Шаран. З команди пішли вже 9 футболістів, зокрема і лідери. Керівництво "Миная" також почало скорочувати бюджет.

За інформацією джерела, провідним виконавцям, які раніше заробляли 100 тис. гривень на місяць, тепер пропонують 35-40 тис. Водночас середня зарплата у команді опустилася на рівень 25-30 тис.

Турнірна таблиця УПЛ після першої частини сезону

Після 17 матчів "Кривбас" має 34 очка та випереджає за додатковими показниками "Дніпро-1", який також набрав 34 пункти. Третім з 32 балами йде житомирське "Полісся".

"Шахтар" має 31 очка після 15 матчів та йде четвертим. "Динамо" провело 14 ігор та з 28 пунктами розташувалося на п'ятій позиції.

Чемпіонат України з футболу відновиться 24 лютого 2024 року.

Фото: upl.ua