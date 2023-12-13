Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
Закарпатський футбольний клуб "Минай", який займає останню позицію у турнірній таблиці УПЛ, серйозно розвантажив бюджет
Про це повідомляє "Футбол 24".
За 15 зіграних матчів у цьому сезоні УПЛ "Минай" не здобув жодної перемоги та займає останню позицію в турнірній таблиці вищого українського дивізіону.
У результаті клуб покинув головний тренер Володимир Шаран. З команди пішли вже 9 футболістів, зокрема і лідери. Керівництво "Миная" також почало скорочувати бюджет.
За інформацією джерела, провідним виконавцям, які раніше заробляли 100 тис. гривень на місяць, тепер пропонують 35-40 тис. Водночас середня зарплата у команді опустилася на рівень 25-30 тис.
Турнірна таблиця УПЛ після першої частини сезону
Після 17 матчів "Кривбас" має 34 очка та випереджає за додатковими показниками "Дніпро-1", який також набрав 34 пункти. Третім з 32 балами йде житомирське "Полісся".
"Шахтар" має 31 очка після 15 матчів та йде четвертим. "Динамо" провело 14 ігор та з 28 пунктами розташувалося на п'ятій позиції.
Чемпіонат України з футболу відновиться 24 лютого 2024 року.
Фото: upl.ua
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