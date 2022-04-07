Журналісти і народні депутати вимагають від Концерну РРТ відновити ефірне мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу"

"Ми як народні депутати отримали звернення від телеканалів. І отримали, так само як телеканали, обурення мільйонів українських глядачів, які не зрозуміли, що відбувається. Хочу нагадати, що на цих телеканалах працюють більше 1500 журналістів, творчого колективу", – говорить співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Досі менеджмент і редакції не отримали відповіді, чому канали вимкнули з ефіру. Ні від Нацради, ні від РНБО, ні від Міністерства інформації. А потім сказали, що це концерн РРТ просто виключив з ефіру", – говорить Геращенко.

"Як народні депутати ми почали розбиратися, де знаходиться керівництво концерну РРТ. Під час війни керівник концерну – у відпустці. Другий – катається по країні", – повідомила Ірина Геращенко.

"Ми вважаємо ці дії інформаційною диверсією проти президента Зеленського, проти України і єдності. Ми закликаємо всі структури, причетні до цієї диверсії, припинити її, залучити відповідні телеканали до інформаційного марафону згідно Указу президента Зеленського і виділити їм час для мовлення", – наголосила Ірина Геращенко.

"Це страшна війна, яка дуже дорого коштує українському народу. І ведеться вона за те, щоб Україна не була росією. І ось ці люди, цей Данілов, який зараз у відпустці, і це керівництво концерну РРТ, яке без жодних підстав відключає – якраз перетворюють Україну на росію. Нехай подумають, хто вони і яка їхня роль в цій війні", – наголошує народна депутатка Вікторія Сюмар.

Відключення телеканалів – це антиукраїнські кроки, переконаний народний депутат Володимир Ар‘єв.

"Єдність, про яку всі сьогодні говорять, яку ми підтримуємо – це єдність заради перемоги України. А не заради того, щоб хтось у владі просував свої «шкурні» інтереси. І це влада має пам’ятати. Тому що Україна – не росія. Україна об’єднується заради цінностей, заради принципів і бореться заради свободи – свободи слова, свободи думки та демократії", – наголосив Володимир Ар’єв.