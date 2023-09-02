Журналісти показали резиденцію Онуфрія у Києво-Печерській лаврі, де була лазня та кімнати для трапези й відпочинку

Журналістів провів новий в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій, що разом з частиною братії перейшов до ПЦУ. Відповіний сюжет опубліковано 2 вересня 2023 року.

У ньому Авраамій проводить екскурсію двоповерховою відреставрованою, як він каже, без дозволу, будівлею у Нижній лаврі й, спираючись на власні спогади та відкриті джерела, розповідає що там було під час перебування Онуфрія. Наразі УПЦ (МП) повністю виїхала з резиденції, залишивши по собі голі стіни.

Об'єкт містить кімнати для проведення перемовин, прийому їжі (трапезні) та відпочинку.

Найбільший подив автора сюжету Миколи Савчука викликала власна сауна, що була в Онуфрія. До її складу входить мінікотельня на дровах й приміщення з душовими кабінами.

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На запитання до архімандрита Авраамія, чи відповідає такий спосіб життя тому, як насправді мають жити ченці (а Онуфрій стверджує, що живе як чернець), в.о. намісника Лаври відповів:



"Абсолютно не дозволяє це Святе письмо. Навпаки, монах від розкошів повинен тікати".

У тепер вже колишній резиденції Онуфрія в.о. намісника Лаври хоче створити сиротинець.

Зараз, зазначає Авраамій, він із дозволу заповідника користується у цьому будинку лише однією кімнатою ("келією"). Усю будівлю в.о. намісника монастиря використовувати не планує, підвальний поверх із сауною вирішив опечатати.

"Мені це не потрібно, це не відповідає способу життя монаха. Моя одна із перших мрій - тут, на Нижній лаврі, створити дитячий будинок для дітей-сиріт, дітей, які не мають батьків", - каже архімандрит.