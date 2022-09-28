Журналістка hromadske відмовляється від номінації премії Thomson Foundation через дописувачку проросійського ЗМІ серед учасників конкурсу

Про це повідомляє hromadske.

Журналістку Олесю Біду номінували на Премію для молодих журналістів від Thomson Foundation за матеріал про 17-річну дівчину з Маріуполя: "Я просила Бога померти швидко", в якому розповідається про життя в окупованому місті.

Сьогодні Thomson Foundation оголосила короткий список номінантів. Виявилося, що серед 12 претендентів на нагороду в ньому також опинилася дописувачка проросійського видання "Страна.ua" Анастасія Товт, яка тривалий час своєю діяльністю дискредитувала Україну.

Hromadske повідомляє, що звернулось до організаторів з проханням виключити журналістку Анастасію Товт зі списку номінантів. В іншому разі hromadske відмовляється від подальшої участі в конкурсі Олесі Біди.

Премія для молодих журналістів від Thomson Foundation відзначає журналістів з країн, де ВВП на душу населення складає менш як 20 тисяч доларів. На премію також номінували 10 журналістів з Індії, Малайзії, Нігерії, Пакистану, Гватемали та Ємену.

Імена трьох фіналістів оголосять у жовтні, переможця визначать 28 листопада.

20 серпня РНБО запровадила повний пакет санкцій проти головреда Страна.Ua Ігоря Гужви.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb