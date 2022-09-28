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Журналістка hromadske відмовляється від номінації премії Thomson Foundation через дописувачку проросійського ЗМІ серед учасників конкурсу

28 вересня, 2022 середа
20:02
Культура Журналістка олеся Біда

Журналістку hromadske Олесю Біду номінували на премію для молодих журналістів від Thomson Foundation, проте з'ясувалося, що в списку також опинилася дописувачка проросійського видання "Страна.ua" Анастасія Товт. hromadske відмовляється від участі в конкурсі, якщо Товт залишиться серед номінантів

Про це повідомляє hromadske.

Журналістку Олесю Біду номінували на Премію для молодих журналістів від Thomson Foundation за матеріал про 17-річну дівчину з Маріуполя: "Я просила Бога померти швидко", в якому розповідається про життя в окупованому місті. 

Сьогодні Thomson Foundation оголосила короткий список номінантів. Виявилося, що серед 12 претендентів на нагороду в ньому також опинилася дописувачка проросійського видання "Страна.ua" Анастасія Товт, яка тривалий час своєю діяльністю дискредитувала Україну.

Hromadske повідомляє, що звернулось до організаторів з проханням виключити журналістку Анастасію Товт зі списку номінантів. В іншому разі hromadske відмовляється від подальшої участі в конкурсі Олесі Біди.

Премія для молодих журналістів від Thomson Foundation відзначає журналістів з країн, де ВВП на душу населення складає менш як 20 тисяч доларів. На премію також номінували 10 журналістів з Індії, Малайзії, Нігерії, Пакистану, Гватемали та Ємену.

Імена трьох фіналістів оголосять у жовтні, переможця визначать 28 листопада. 

  • 20 серпня РНБО запровадила повний пакет санкцій проти головреда Страна.Ua Ігоря Гужви.

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