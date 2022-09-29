Про це Thomson Foundation повідомляє у своєму facebook. Також про це заявляє міністерство культури та інформаційної політики України.

У повідомленні Thomson Foundation йдеться, що кандидатуру Товт зняли після того, як організації стало відомо, що "видання заборонене в Україні та звинувачується в розповсюдженні російської пропаганди".

Мінкульт повідомив про звернення до фундації з вимогою виключити Товт із шорт-листа і отримання позитивної відповіді на запит.

"Дякуємо журналістам, які сьогодні об'єктивно висвітлюють події в Україні, не грають на руку агресору та жодним чином, на відміну від "Страна.ua", не підтримують військову агресію РФ проти України", - зазначає Мінкульт.

Мінкульт також нагадув, що "Страна.ua" - видання, яке указом президента заблоковане в Україні за проросійську діяльність.

28 вересня журналістку hromadske Олесю Біду номінували на премію для молодих журналістів від Thomson Foundation, проте з'ясувалося, що в списку також опинилася дописувачка проросійського видання "Страна.ua" Анастасія Товт. hromadske заявило, що відмовиться від участі в конкурсі, якщо Товт залишиться серед номінантів.

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