Журналісту Віталію Портникову вручили премію Стуса

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"У 2022 році, коли вирішується в принципі доля української державності і української нації, отримувати премію, названу ім'ям людини, яка пожертвувала за цю націю своїм життям, своєю творчістю і здоров'ям - це особливий виклик, це навіть не відзнака. Це нагадування про те, чого варта Україна. Я щиро дякую за цю відзнаку. Дякую шановній капітулі, дякую пану Мирославу (засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович - ред.) за слово, дякую моїм батькам. Дякуючи моєму присутньому тут батькові, вірші Василя Стуса в нашому домі звучали тоді, коли сам він знаходився в ув'язненні і для більшості людей, які жили тут, у тодішній Українській РСР, він був невідомий і недосяжний. Дякую своїм колегам із телеканалу Еспресо, з "Радіо Свобода". З ними ми не просто займаємося журналістикою, ми маємо місію, яка є досить важливою - місію створювати в нашій країні демократичне суспільство і бути правдивими і чесними перед нашими аудиторіями", - сказав Віталій Портников.

Віталій Едуардович Портников - український публіцист, політичний оглядач, письменник і журналіст член Українського ПЕН (громадська організація, створена для захисту свободи слова).

Після розпаду СРСР Портников працював у Москві парламентським кореспондентом газети "Молодь України", пізніше - колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет і інтернет-видань. З 1991 року співпрацює з "Радіо Свобода".

З листопада 2013 року Віталій Портников веде авторські програми на телеканалі Еспресо, зокрема дискусійну програму "Політклуб".

Під час Революції Гідності Портников проявив активну громадянську позицію, входив до складу ради Всеукраїнського об'єднання "Майдан",

У 2018 році уряд РФ запровадив санкції проти 322 громадян України, в тому числі Віталія Портникова.

Портников - автор книжок "Богородиця в синагозі", "Тюрма для янголів", "Дзвони Майдану", "Евора". Веде Youtube-канал, де коментує головні події в Україні та світі.

Премія імені Василя Стуса заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції. Вперше її вручали у Львові.

Премію присуджують авторам, які мають видатні успіхи у своїй галузі, займають виразну громадянську позицію, активно присутні в українському культурному просторі. Щороку премію вручають літераторам, митцям, режисерам за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

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