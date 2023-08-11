Про це інформують НАБУ та САП.

"11 серпня 2023 року в Україну екстрадовано одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для АТ "Укрзалізниця"", - йдеться в заяві.

Зловмисника розшукували міжнародні правоохоронні органи з 2022 року. Улітку 2023 року його затримали в Словацькій Республіці. Країна погодилася на екстрадицію.

Фото: НАБУ

За даними слідства, у 2020 році посадовці Укрзалізниці організували схему розкрадання коштів під час закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19. Для цього вони штучно підняли очікувану ціну закупівлі за одиницю на понад 400 гривень в порівнянні з ринковою та домовилися про перемогу в процедурі закупівлі з попередньо обраним співучасниками підприємством.

Загалом фігуранти мали намір заволодіти майже 5 млн грн, але через те, що договір не пройшов внутрішню процедуру схвалення, його не було підписано.

У червні 2022 року шести особам було оголошено про підозру. У жовтні того ж року – ще двом особам.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.