Зі Словаччини екстрадовано підозрюваного у розкраданні 5 млн грн на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці
Словацька Республіка видала Україні одного з підозрюваних у справі про заволодіння 5 млн грн коштів Укрзалізниці. Гроші мали витратити на ПЛР-тести
Про це інформують НАБУ та САП.
"11 серпня 2023 року в Україну екстрадовано одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для АТ "Укрзалізниця"", - йдеться в заяві.
Зловмисника розшукували міжнародні правоохоронні органи з 2022 року. Улітку 2023 року його затримали в Словацькій Республіці. Країна погодилася на екстрадицію.
Фото: НАБУ
За даними слідства, у 2020 році посадовці Укрзалізниці організували схему розкрадання коштів під час закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19. Для цього вони штучно підняли очікувану ціну закупівлі за одиницю на понад 400 гривень в порівнянні з ринковою та домовилися про перемогу в процедурі закупівлі з попередньо обраним співучасниками підприємством.
Загалом фігуранти мали намір заволодіти майже 5 млн грн, але через те, що договір не пройшов внутрішню процедуру схвалення, його не було підписано.
У червні 2022 року шести особам було оголошено про підозру. У жовтні того ж року – ще двом особам.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 липня посадовиці АТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем на закупівлі новорічної ялинки для Центрального залізничного вокзалу Києва, що призвело до збитків на понад 380 тис. грн.
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