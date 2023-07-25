Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у місті Києві (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, Укрзалізниця включила до плану закупівель штучну новорічну ялинки для проведення новорічних свят на вокзалі станції Київ-Пасажирський. Відповідальна особа в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби допустила низку порушень процедури тендерних закупівель, створивши підставу для придбання ялинки за 720 тис. грн. у підприємця, який не є виробником.



При цьому виробником ялинки є львівське підприємство, а її вартість складає 339 тис. грн.



"Крім того, за результатами проведення слідчих дій встановлено пов’язаність між собою підприємств, яким направлялись комерційні запити для встановлення оптимального співвідношення вартості та якості ялинки, що у подальшому сприяло вибору переможця тендеру із завищеною ціною. Зібрані слідством докази та документи, які надані на експертне дослідження, підтвердили завищення вартості придбаної ялинки на суму 380 тис. грн., що констатовано у відповідних висновках експерта", - зазначає прокуратура.



Посадовиці оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, вирішується питання про інкримінування дій, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів, усім учасникам тендерних закупівель.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.