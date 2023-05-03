Зі смоли, дерева та льону: в Іспанії представили новий електрокар
Стартап з Іспанії Natural Movement показав нову модель електромобіля Liux Gekko. Це - компактне міське авто із нестандартною конструкцією
Про це ідеться на сайті компанії.
Для створення автомобіля використали рослинні смоли, дерево та біокомпозити. А частина деталей електромобіля надрукована на 3D-принтері.
Зазначається, що на сталеву раму встановлений кузов зі спеціального полімерного матеріалу, отриманого з лляних волокон.
Вага електрокара лише 550 кг, а в конструкції переважають екологічно чисті матеріали.
- Компанія Tesla знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.
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