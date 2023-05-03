Про це ідеться на сайті компанії.

Для створення автомобіля використали рослинні смоли, дерево та біокомпозити. А частина деталей електромобіля надрукована на 3D-принтері.

Зазначається, що на сталеву раму встановлений кузов зі спеціального полімерного матеріалу, отриманого з лляних волокон.

Вага електрокара лише 550 кг, а в конструкції переважають екологічно чисті матеріали.