Зі світлинами страв: в Україні розробляють спецпрограму, де батьки зможуть щодня бачити шкільне меню дитини
В Україні планують розробити спеціальну програму, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня разом з фото страв
Про це заявив шеф-кухар Євген Клопотенко в інтерв'ю Цензор.Нет.
Відповідаючи на запитання, як батьки можуть проконтролювати, а що саме їсть їхня дитина у їдальні, він заявив: "Старші діти можуть розповісти батькам чи сфотографувати страви. Малечі це зробити важче. У цьому випадку батьки можуть попросити вчителя надіслати фото страв до загального чату класу".
Він наголосив, що наразі в планах розробка спеціальної програми, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв
- Нагадаємо, у рамках реформи шкільного харчування в усіх школах та садочках України з 1 січня 2022 року почали готувати за новими правилами.
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