Без ковбаси, консерв та солодощів: з початку року в українських школах почали діяти нові норми харчування

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У рамках реформи до норм харчування у навчальних закладах запровадили такі зміни:

у стравах обмежують кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження;

зменшена кількість соків;

знижені норми споживання хліба та картоплі;

збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, круп та бобових.

"З нових норм виключені ковбасні вироби, сосиски, рибні, м'ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби. Адже ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них - консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування", - повідомляє МОЗ.



Реформа була ініціативою першої леді Олени Зеленської. Нове меню разом з командою розробив кулінарний експерт Євген Клопотенко. Зміни до системи харчування розробили на основі рекомендацій ВООЗ щодо харчування. Також творці нового меню врахували фізіологічні потреби дітей в основних харчових речовинах та енергії.



"Нове шкільне меню - це не лише про зменшення солі та цукру, це про пріоритети здоров'я дітей та про потенційно здорову націю. Наші діти мало рухаються, вживають забагато цукру та солі. І як наслідок, вже у підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання та страждають на ожиріння", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



У пресслужбі повідомляють, що МОЗ опублікував технологічні карти на страви. Відтак батьки можуть перевірити, чи дотримуються у навчальних закладах їхніх дітей правил харчування.



"Якщо ви раптом виявите порушення, то зверніться до адміністрації закладу, а в разі потреби - залиште скаргу через чат-бот у Telegram Держпродспоживслужби", - повідомляє пресслужба.



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