Про це повідомляє Польський футбольний союз - PZPN.

"Головний тренер Чеслав Міхневич після зборів команди, які завершилися минулого тижня, поговорив із Рибусом, який зараз перебуває у Польщі. Тренер сказав гравцеві, що через його нинішню клубну ситуацію він не отримає виклик на вересневі збори, а також на нього не розраховуватимуть при виборі складу на чемпіонат світу в Катарі", – йдеться у заяві PZPN.

32-річний Мацей Рибус з 2017 року виступав за московський "Локомотив", а влітку 2022 року перейшов до "Спартака". Також він грав за російський "Терек", польську "Легію" та французький "Ліон".

За збірну Польщі захисник провів 66 матчів та забив 2 голи.

ЧС-2022 відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

29 березня збірна Польщі перемогла Швецію та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу - 2022.

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