Для нас Дні пам’яті та примирення – привід ще раз нагадати, що зі злом примирятися ніколи не можна! І про те, що дехто засвоює уроки історії "по-своєму", зростаючи у власній безкарності, самозвеличенні, фанатизмі, ненависті, упередженості та зверхності над іншими народами. Що дехто, на противагу всьому світу, який молить "Ніколи знову" – погрожує: "Можем повторіть" і реалізує свої погрози у найпідступніший, найжорстокіший спосіб.

8 травня, разом з європейською спільнотою, вшановуючи пам’ять кожного, хто свого часу боровся з нацизмом, всіх жертв Другої світової війни, ми вшановуємо також тих, хто став жертвою політики новітнього нацизму – рашизму. Бо ідеологи й адепти "русского міра" – будь то кремлівський тиран, його поплічники, чи його слуги у військовій формі, в костюмах або навіть релігійному одязі – вони намагаються виправдати чинене ними зло відвертою брехнею, перекручуванням християнських цінностей. Вони повторюють риторику нацизму, який у подібний спосіб колись шукав виправдання власним злочинам. Але виправдання їм не буде! Бо злочини проти людяності не мають ані виправдань, ані строків давності.

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Ідеологи й адепти "русского міра" – будь то кремлівський тиран, його поплічники, чи його слуги у військовій формі, в костюмах або навіть релігійному одязі – вони намагаються виправдати чинене ними зло відвертою брехнею, перекручуванням християнських цінностей

Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором, з неоімперською, тоталітарною диктатурою, яка наслідує найгірші практики минулого, втілюючи людиноненависницькі ідеї фашизму і нацизму. Саме Росія зруйнувала мир і похитнула безпеку на теренах всієї Європи. Тож ми сьогодні вшановуємо пам’ять тих, хто поліг у війні, тих, хто мужньо боровся з антилюдськими ідеологіями.

Ми пам՚ятаємо – бо без правди про минуле не буде майбутнього. Ми незламно захищаємо – і Україну, і всю Європу – бо вміємо цінувати мир і дуже добре знаємо його високу ціну. Вічна пам՚ять жертвам війни.

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Про автора. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України

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