Про це повідомило видання "Східний Варіант".

У квітні цього року Ямпільський контактний зоопарк, який розташовані у Лиманському районі недалеко від районного лісництва, потрапив у окупацію разом з селищем міського типу Ямполем. На 10 день після звільнення Лимана волонтери приїхали до цього міста, щоб розпочати свою діяльність.

"Нам надали номер директора лісгоспу. Ми зателефонували до нього і він запевнив, що не всіх тварин встигли евакуювати та почав питати нас: "Де ж ви були раніше?". Ми відповіли, що не можемо евакуйовувати тварин з усіх зоопарків підряд. Але він сказав, що з тваринами все гаразд, що їх відпустили та годують місцеві жителі, їм надають прихисток. Тому ми продовжували їздити у Лиман, бо там ситуація була жахлива. Від голоду тварини у Лимані гуртувались і були готові стрибати на людей. Потім вже поїхали у Ямпіль давати допомогу тваринам у самому населеному пункті. І спитали жителів про зоопарк. Тут вони розповіли нам усе", – повідомив один із волонтерів.

За словами жителів, протягом евакуації було багато смертей, тварини бігали по селищу, їх підгодовували місцеві. Коли росіяни зайняли всю територію зоопарку, вони почали вживати тварин у їжу.

"Багато тварин зʼїли орки. Місцеві казали, що зʼїли кенгуру, ми поки не знайшли кісток, тому що їх там дуже багато, вони по всьому зоопарку розкидані. Був бізон, він бігав по селищу, а потім його вбили та зʼїли. Декілька віслюків, страусів поїли. Хтось повтікав, поні зараз бігають по території, ми займаємось їх евакуацією", – додав він.

За попередньою інформацією, за час окупації у зоопарку загинуло два верблюди, кенгуру, бізон, частина поросят, птиці та вовки.

"Страшна ситуація з вовками. Люди кажуть, що вони були ручні. Вони загинули, тримаючи у лапах свою пусту миску, у закритих вольєрах. Ми знайшли лише скелети. Вони були закриті й затягнуті сітками, нам довелось вибивати замок", – розповів волонтер.

Повідомляється, що зараз команда волонтерів збирає матеріали для того, щоб звернутись до правоохоронних органів України щодо злочину щодо тварин. Евакуйовані тварини були вивезені у Дніпро, зараз їм надається допомога.

30 вересня українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області поблизу Лимана.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb