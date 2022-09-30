ЗСУ зайняли селище Ямпіль біля Лиману

Про це повідомляє Еспресо.

Точна дата, коли бійці ЗСУ зайшли в місто наразі не уточняється, проте 30 вересня в мережі з’явилося відео, на якому український військовий каже "Ямпіль наш".

Офіційного підтвердження від військового керівництва України наразі не було.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що битва за Лиман у стратегічній картині виглядає важливою психологічною точкою, яка має відкрити для нас нові перемоги.