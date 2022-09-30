ЗСУ зайняли селище Ямпіль біля Лиману
Українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області поблизу Лимана
Про це повідомляє Еспресо.
Точна дата, коли бійці ЗСУ зайшли в місто наразі не уточняється, проте 30 вересня в мережі з’явилося відео, на якому український військовий каже "Ямпіль наш".
Офіційного підтвердження від військового керівництва України наразі не було.
- Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що битва за Лиман у стратегічній картині виглядає важливою психологічною точкою, яка має відкрити для нас нові перемоги.
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