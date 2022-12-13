Чиї ж безпілотники атакували російські аеродроми?

Ну, звичайно, ми не знаємо і, можливо, не повинні знати. Український Генштаб дуже дисциплінований, а також професійно захищає таку інформацію. І я думаю, що це добре, що вони не рекламують і не хваляться такими успіхами. Якби вони там і були. Не потрібно розповідати Росії, які можливості має Україна.

Але при цьому в міноборони Росії заявили, що для цих ударів використовувалися радянські реактивні безпілотники. Чи можемо ми довіряти цій інформації?

Звісно ж, я завжди скептично ставлюся до всього, що лунає від Кремля, і вони намагатимуться представити все негативне для них, у такому світлі, яке найкраще для Кремля. Тому їм буде дуже соромно, щоб Україна демонструвала технологічні можливості. Або що їхню ППО можна так легко пробити. Тож я б скептично ставився до всього, що вони пояснюватимуть.

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Так, я розумію. Чи можна зробити висновок, що ці удари по військових об’єктах далеко від кордону є переломним моментом у цій війні? І в Росії більше немає безпечних місць.

Це важливе питання, яке ви порушили. Якщо насправді ця війна мала бути довготривалою, Україна демонструє спроможність, це означає, що нам не доведеться чекати на атаки в інші зони, Україна вже має можливість завдавати ударів по російських базах у Криму, а також усередині Росії. І, звісно, я повністю це підтримую, тому що Україна має право захищатися, захищати свій народ від того, що робить Росія, від її ракет, які вбивають цивільних, які запускають не лише з Росії, а й з Криму.

Єнс Столтенберг заявив, що Росія прагне заморозити військовий конфлікт щонайменше до наступної весни. Що Ви думаєте, чи буде Росія накопичувати свої сили для контрнаступу і який план Путіна, що він збирається робити?

Я думаю, що Кремль усвідомлює, що Україна заробила або досягла незворотного оберту та українські сили володіють ініціативою. Тож єдиною надією для Росії і Кремля – спробувати затягнути війну якнайдовше і сподіватися, що Захід втратить бажання продовжувати підтримувати Україну. Тому вони атакуватимуть інфраструктуру, щоб змусити сотні тисяч мирних українців виїхати до Європи. Вони збираються відбиватися гарматним м'ясом, цими нещодавно мобілізованими російськими солдатами. Їм байдуже, скільки їх знищать. Тому ключовим для всіх нас є триматися разом і пам’ятати чому це важливо не лише для України, але й для більшості, і допомагати прискорювати перемогу України над Росією, не дозволити росіянам розтягувати чи затягувати її.

До речі, говорячи про перемогу, ця зима вирішить, хто переможе у цій війні?

Я думаю переможе та сторона, яка використає зиму найефективніше. Варто відзначити, що український Генштаб є настільки ефективним, настільки ж професійним, а тому скористається кращим перегрупуванням, маючи більш мотивованих солдатів на українському боці та підтримку із Заходу. ЗСУ продовжуватимуть тиск на російські сили настільки, наскільки вони зможуть за цих обставин. І, звичайно, для українських солдатів будуть надзвичайно холодні та важкі умови операції, але для російських солдатів, які не підготовлені достатньо або не оснащені належним чином та не мають хорошого керівництва це буде набагато гірше. Тож я думаю, що український Генштаб захоче продовжувати тиск, щоб продовжувати наносити удари на російське логістичне забезпечення. Росіяни просто сподіватимуться, що Україна втратить підтримку. Я вважаю, що це остання спроба Росії використати газ як зброю, вони вже спробували це зробити, і я думаю, що наступного літа 2023 року Україна звільнить Крим.

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В одному зі своїх інтерв’ю Ви вже сказали, я процитую, якщо Захід буде підтримувати Україну і збереже санкції, цілком можливо, що українська армія відтіснить російські сили до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ми вибилися з графіка чи ні?

Хмм, я думаю, це малоймовірно. Важливішим є те, щоб український Генштаб, отримав такі умови, щоб раніше нового року вони змогли почати звільнення Кримського півострова. Тож я думаю, це буде важко виконати початкові терміни, які я передбачав раніше. Це можливо, але це буде важко. Але я думаю, що, звичайно, український Генеральний штаб працюватиме дуже професійно, щоб створити належні умови та не втратити жодного українського солдата. Тож я думаю, що вони встановлять правильний графік, наприклад, ключовим моментом буде деокупація Криму до наступного літа, тому що Крим це – ціна.

Чи чекати мирним жителям нових атак російських військ?

Так, я думаю, що росіяни продовжуватимуть це доти, доки у них є для цього засоби, тому що у них знову ж таки немає інших реальних варіантів. Ймовірно, вони працюють над можливостями для якогось способу весняного наступу, щоб спробувати змінити динаміку поля бою. Але я не думаю, що вони матимуть логістику в порядку або виправлять численні проблеми, щоб зробити це успішно. Тому, на мій погляд, українській Генштаб утримуватиме тиск, а Захід поки що збирається продовжувати підтримувати, і тому я впевнений, що Україна буде там, де вона повинна бути до кінця літа.

Чи буде ескалація, чим більше ми будемо атакувати, як російські аеродроми, тим більшою буде їхня відповідь?

Ні, я думаю, що росіяни насправді не мають більше сил для того, що вони хочуть зробити. Я маю на увазі, що ми самі стримували себе протягом місяців, хвилюючись, Боже мій, росіяни можуть щось зробити. Насправді вони зараз роблять усе, що можуть зробити, і вони не в змозі зупинити українські сили. Отже, немає величезної російської армії по інший бік Уральських гір, яка чекає, щоб увійти, я маю на увазі, щоб Чорноморський флот зник, а інша частина ховається десь у Севастополі. Вони нічого іншого не можуть зробити, і я не вірю, що вони серйозно розглядають ідею застосування ядерної зброї, я вважаю, що це дуже малоймовірно.

Тепер українська армія має право завдавати удари по аеродромах на території Росії?

Вони завжди мали право робити це, але не завжди мали змогу. Я розумію, чому адміністрація США намагається цього уникнути, але я з цим не згоден. Але Генеральний штаб, очевидно, не чекає, щоб США чи хтось інший надав можливості, якщо Україна здатна зробити це самостійно. ЗСУ демонструють надзвичайну здатність до інновацій та впровадження нових технологій. Отже, я думаю, що так, Україна завжди може захистити себе, вона завжди може атакувати цілі в Росії. Але уряд у Києві також дуже розумний, і коли ми думаємо про те, чи це добре – вдарити по російських авіабазах, ще важливіше, щоб вони отримували підтримку із Заходу. Тому я думаю, що Генштаб і уряд у Києві продовжуватимуть балансувати в цьому питанні.

Дякую Вам ще раз і дякую за те, що Ви щойно сказали, що ми маємо високу ймовірність того, що наступний День Незалежності українці святкуватимуть у серпні 2023 року в Севастополі у Криму.

Я впевнений, що це так буде, тому що Україна не буде в безпеці, якщо Росія збереже контроль над будь-якою частиною Криму.