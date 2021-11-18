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Головна Суспільство Зима не за горами: в низці областей України випав мокрий сніг

Зима не за горами: в низці областей України випав мокрий сніг

18 листопада, 2021 четвер
22:29
Суспільство погода

На Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Закарпатті та в Полтаві випав мокрий сніг

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"На Чернігівщині та Сумщині зараз місцями йде мокрий сніг", - повідомила вона.

 

Також синоптик повідомила, що мокрий сніг вже досягнув південної частини Київщини.

 

У свою чергу, користувачі Facebook в коментарях під постом Діденко зазначають, що на Закарпатті та в Полтаві також випав сніг.

 



Українці вже публікують перші фото снігу.

 


 

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