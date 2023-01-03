"Зима триває": синоптик Наталка Діденка попередила про похолодання, опади і заморозки

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"Додатковим сприянням потужного прориву тропічної теплової повітряної маси з районів Африки була відсутність або мінімальна кількість снігового покриву на момент рекордів, який би хоча б трохи забрав на себе цього аномального тепла. А ми спокійно дивимося далі, розуміючи, що це тепло - аномальне, що рекорди бувають, і що зима все ж триває", - прокоментувала Діденко теплові рекорди України у перші дні року.

4 січня такі масові рекорди вже малоймовірні, хоча ще й переважатиме порівняно тепла погода.

Максимальна температура повітря завтра становитиме в більшості областей України +2...+8 градусів, на Півдні та Заході +5...+11 градусів.

Якісь серйозні опади - навряд чи будуть в середу.

Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

У Києві 4 січня температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3+5 градусів. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Надалі температура повітря знижуватися, пік зниження припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг.

Найхолоднішими у різдвяні дні та ночі будуть Північ, частина Центру, яка ближча до сходу, та Схід України, вночі ймовірно до -10...-16 градусів.

На карті - нічні градуси 8 січня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb