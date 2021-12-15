Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розтрощити "Лідс" 7:0

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.

"Манчестер Сіті" забив "Лідсу" сім голів. Дубль на рахунку Кевіна Де Брюйне, по м'ячу у ворота суперників відправили Філ Фоден, Джек Гріліш, Ріяд Марез, Джон Стоунс та Нейтан Аке.

"Манчестер Сіті" переміг "Лідс" 7:0, набрав 41 очко та зберіг лідерство в чемпіонаті Англії. "Лідс" має 16 пунктів та йде 16-м.

Чемпіонат Англії

17-й тур

14 грудня

"Манчестер Сіті" - "Лідс" 7:0

Гол: Фоден, 8, Гріліш, 13, Де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунс, 74, Аке, 78