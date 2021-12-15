Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розтрощити "Лідс" 7:0
Український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у переможному матчі проти "Лідса" в 17-му турі чемпіонату Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.
"Манчестер Сіті" забив "Лідсу" сім голів. Дубль на рахунку Кевіна Де Брюйне, по м'ячу у ворота суперників відправили Філ Фоден, Джек Гріліш, Ріяд Марез, Джон Стоунс та Нейтан Аке.
"Манчестер Сіті" переміг "Лідс" 7:0, набрав 41 очко та зберіг лідерство в чемпіонаті Англії. "Лідс" має 16 пунктів та йде 16-м.
Чемпіонат Англії
17-й тур
14 грудня
"Манчестер Сіті" - "Лідс" 7:0
Гол: Фоден, 8, Гріліш, 13, Де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунс, 74, Аке, 78
- Нагадаємо, 11 грудня Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Вулвергемптон" у 16-му турі чемпіонату Англії.
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