Зінченко назвав ім'я футболіста, якого вважає найвеличнішим в історії

Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

"Найбільше мені подобалося спостерігати за грою форвардів, за Роналдінью часів "Барселони". Він був неймовірний. У всіх були свої кумири, Роналдінью був моїм. Я назвав би його найвеличнішим в історії. Немає жодних сумнівів у тому, наскільки хороший гравець Ліонель Мессі, але смаки у всіх різні, для мене найкращим був Роналдінью", – сказав Олександр Зінченко.

У 2005 році Роналдінью став володарем "Золотого м'яча" - кращому футболісту світу. Також він двічі визнавався гравцем року за версією ФІФА.

Роналдінью перемагав у чемпіонатах Італії та Іспанії в складі "Мілана" і "Барселони", а також вигравав з каталонцями Лігу чемпіонів.

У 2002 році у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу.

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