Зінченко остаточно відновився від травми
Український футболіст Олександр Зінченко відновив тренування з лондонським "Арсеналом"
Про це Зінченко повідомив у своєму інстаграмі.
Олександр Зінченко, який наприкінці минулого сезону отримав травму литкового м'яза, вже відновив тренування у загальній групі "Арсенала".
"Як приємно повернутися", - написав український футболіст.
Через травму Олександр Зінченко пропустив кінець сезону АПЛ, червневі матчі збірної України та передсезонне турне "Арсенала". Проте зіграв у благодійному матчі Game4Ukraine.
Наступний матч "Арсенала"
У 2-му турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Крістал Пелес" у понеділок, 21 серпня. Початок о 22:00.
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