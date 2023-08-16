Зінченко остаточно відновився від травми

Про це Зінченко повідомив у своєму інстаграмі.

Олександр Зінченко, який наприкінці минулого сезону отримав травму литкового м'яза, вже відновив тренування у загальній групі "Арсенала".

"Як приємно повернутися", - написав український футболіст.

Через травму Олександр Зінченко пропустив кінець сезону АПЛ, червневі матчі збірної України та передсезонне турне "Арсенала". Проте зіграв у благодійному матчі Game4Ukraine.

Наступний матч "Арсенала"

У 2-му турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Крістал Пелес" у понеділок, 21 серпня. Початок о 22:00.